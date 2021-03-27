روسيا.. القبض على زعيم عصابة يسمي نفسه "سلطان الآلهة"

قضت محكمة منطقة لينينسكي في أورينبورغ بروسيا يوم أمس، باعتقال زعيم عصابة إجرامية تسمي نفسها "بلزنيتسي" (الجوزاء)، يبلغ من العمر41 عاما.

وتقول الشرطة الإقليمية، إنها كانت تراقب نشاط مجموعة من المبتزين على مدى أكثر من عامين، قبل أن تتمكن من اعتقال أعضائها متلبسين بالجرم المشهود في فبراير من هذا العام.

وثبت للشرطة، أن عدة أشخاص قاموا بابتزاز الأموال من شاب يبلغ من العمر 29 عاما، بذرائع مختلقة، واعتدوا عليه في مركز ترفيهي، بالضرب والتهديد بحرق ممتلكاته. وعند تسليم المال للمجرمين، تم القبض عليهم.

ونفذت الشرطة، عمليات تفتيش في أماكن سكن أفراد العصابة تم خلالها العثور على أسلحة وذهب. وصادرت الشرطة هناك عدة سيارات - واحدة مدرعة والأخرى مطلوبة من جانب الإنتربول.

ووفقا للشرطة، يطلق زعيم المجموعة على نفسه لقب "سلطان الآلهة".

المصدر: فيستي رو