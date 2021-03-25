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"قاتلينهم في بيت الله في أرض الله".. ناشطة سعودية تنتقد ظاهرة تسميم الكلاب في مكة

مجتمع

Reuters
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انتقدت الناشطة السعودية أمل الشهراني ظاهرة تسميم الكلاب في مكة، مؤكدة أنها غير قادرة على استيعاب عدد الكلاب المقتولة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو للشهراني تبدو فيه بحالة انهيار وبكاء بسبب ظاهرة تسميم الكلاب في مكة.

وقالت الشهراني إن كل البلاد توجد بها ظاهرة قتل الكلاب، لكنها عبرت عن صدمتها من وجودها في مكة، مضيفة أنها تعلم أن الكلاب قتلت عددا من الأطفال إلا أنها ألقت باللائمة على الأسر.

وتابعت: "ماني قادرة أستوعب كمية الكلاب اللي انقتلت، حرام والله حرام، قاتلينهم في مكة، في بيت الله في أرض الله، يا أخي أنا متأكدة إنه هذي التصرفات تصرفات فردية، ناس ما عندها قلوب، لأنه مستحيل إنه الحكومة أو الأمير محمد بن سلمان يرضى عن هذا الشي، هذا أمير إنسانية ولو يدري حينتفهم واحد واحد، شوهتوا البلد الله يشوهكم".

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل بشأن تسميم عدد من الكلاب الضالة وقتلها، قد أثار الجدل بين السعوديين.

وذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "المرصد"، أن "المجزرة" نفذتها بلدية خليص التابعة لأمانة جدة بمنطقة مكة المكرمة غربي البلاد يوم السبت الماضي، في إطار حملة على الكلاب الضالة والمسعورة في الشوارع والطرقات، بعد مقتل طفلة بسبب الكلاب الضالة في الرياض.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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