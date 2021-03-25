حفيدة ملكة بريطانيا تلد طفلها الثالث في حمام المنزل

رزقت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية بحفيد جديد، بعد أن أنجبت حفيدتها الكبرى زارا تيندال، في منزلها إذ لم تتمكن من الذهاب للمستشفى، مساء الأحد الماضي.

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ولم تتمكن الأميرة زارا تيندال، ابنة الأميرة آن، حفيدة الملكة إليزابيث، من الوصول للمستشفى، بل وضعت مولودها في الحمام، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وولد الطفل الصغير على أرضية الحمام بالمنزل في غلوسيسترشاير، جنوب غرب إنكلترا، في حوالي الساعة السادسة مساء.

وأعلن مايك تيندال، زوج زارا، القائد السابق لفريق الرغبي الإنجليزي، عن ولادة طفله خلال حلقة من البودكاست الخاص به، الذي نشر يوم الأربعاء.

الأميرة زارا تيندال حفيدة الملكة إليزابيث، متزوجة ولديها ابنتاان، وكانت حاملا في طفلها الثالث وهو ذكر، وبحسب ما قاله زوجها مايك تيندال، فلم يكن هناك وقت للذهاب للمستشفى، بل فاجأها المخاض في الحمام، وولد الطفل بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ.

وعن تفاصيل عملية الولادة، قال مايك، إنه أجرى اتصالات بالقابلة، في نفس الوقت الذي كان يبحث فيه عن سجادة لزوجته حتى تستلقي عليها في أرض الحمام بعد أن خرجت من صالة الألعاب الرياضية الخاصة بهما.

وأضاف مايك أن زوجته زارا كانت محاربة وتحملت الولادة بهذا الشكل المفاجئ دون الذهاب للمستشفى.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن متحدث باسم الزوجين، أن الطفل، المسمى لوكاس فيليب تيندال، نسبة إلى جده الأمير فيليب، كان يزن 8 أرطال و4 أونصات عند الولادة.

المصدر: "سي إن إن"