العراق.. مقتل وإصابة أربعة أشخاص في نزاع عشائري

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن أربعة أشخاص قتلوا وجرحوا في نزاع مسلح بين عشيرتين بمحافظة ذي قار في جنوب البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "نزاعا مسلحا حدث الليلة الماضية في ناحية أور بمحافظة ذي قار، أدى إلى مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين".

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وأضاف، أن "النزاع كان بسبب خلافات عشائرية سابقة، واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وتشهد محافظات جنوب العراق نزاعات عشائرية مسلحة بشكل مستمر، وفي أحيان كثيرة لا تستطيع السلطات العراقية التدخل لإيقافها.

المصدر: RT