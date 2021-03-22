مصر.. فنان مشهور يرد على أنباء بتر قدمه وهروبه من مصحة نفسية

شهد الوسط الفني في مصر حالة كبيرة من الجدل بعد تداول الكثير من الشائعات حول الفنان المشهور، شريف الدسوقي، خلال الساعات الماضية.

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ودحض الدسوقي ما تردد خلال الساعات الماضية حول تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، نافيا جملة وتفصيلا الأخبار التى أفادت أنه يعاني من مشكلة صحية في قدميه والأطباء أكدوا له ضرورة بترها في أسرع وقت، مؤكدا أنه لم يصب بأي ضرر على الإطلاق.

وأضاف الدسوقي: "أنا تواصلت مع الدكتور أشرف زكي، بسبب الأخبار التي نشرت وأكد لي أنه سينفي ذلك.. أنا حقيقي مصدوم.. يعنى إيه أقوم من النوم ألاقي أخبار دخول شريف المستشفى وفور علمه بقرار الطبيب المعالج ببتر إحدى قدميه هرب من المستشفى ولا يزال أهله يبحثون عنه حتى يعود!".

وأكد الدسوقي أنه يقيم حاليا مع شقيقه الأكبر بالإسكندرية، ولا صحة لما تم تداوله، حول دخوله مصحة نفسية قائلا: "أنا زي الفل وبصحة جيدة وأهلى كلهم حواليا"، لافتا إلى أنه يشرف على أعماله بنفسه ويجري يوميا "بروفات" لأحد مشروعاته الفنية الجديدة بحي بحري بالاسكندرية، مناشدا الجميع بـ"التزام الدقة في نشر الأخبار" حوله.

وأنهى حديثه قائلا: "أنا في كامل عقليتي، وأرجو من الجميع التأكد من الأخبار التي يتم تداولها لأنها تؤثر على أعمالي".

المصدر: الدستور