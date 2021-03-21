مصر.. السجن 10 سنوات لـ 20 متهما بالإتجار في الأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأحد، بالسجن 10 سنوات لـ 20 متهما بتكوين عصابة للإتجار في البشر بحي الأزبكية.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن المتهمين جميعا "انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوكا لاستقبال المجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد".

وأوضحت التحقيقات أن المجرمين استغلوا حاجة المجني عليهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

ناصر حاتم

المصدر: RT