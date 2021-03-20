استطلاع: أكثر من نصف سكان الأرض يعتبرون أنفسهم سعداء

تدل نتائج البحث العالمي "مؤشر السعادة" على أن 54% من سكان الأرض يعتبرون أنفسهم سعداء فيما يعتبر 14% من سكانه أنفسهم غير سعداء ويمتنع 30% منهم عن انتمائهم إلى أي من هاتين الفئتين.

وتدل نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه اتحاد وكالات البحث المستقلة "Gallup International" على أن قرغيزستان تتميز بأعلى مستوى لسعادة سكانها ويبلغ هذا المؤشر فيها حاليا 85%، وتليها كازاخستان (78%) وكولومبيا والإكوادور (77%). كما تضم قائمة الدول الأكثر سعادة اليابان وإسبانيا وسويسرا والهند.

وتضم قائمة الدول الأقل سعادة في العالم مقدونيا الشمالية وغانا وهونغ كونغ والعراق وأرمينيا.

أما روسيا فيبلغ مؤشر السعادة فيها 19% واعتبر 41% من سكانها أنفسهم سعداء، بينما اعتبر 22% من سكانها أنفسهم غيرا سعداء ولم يتمكن 33% منهم من تحديد مستوى سعادتهم.

وتم استطلاع الرأي العام الأخير في نوفمبر وديسمبر عام 2020، وشارك فيه 38 ألف شخص في 41 دولة.

المصدر: نوفوستي