مصر.. منار اللبنانية ترد على تصريحات نجل شعبان عبد الرحيم المثيرة للجدل

ردت الفنانة اللبنانية منار على تصريحات عصام عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، حول اعتزامه الزواج منها.

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وقالت منار لصحيفة "الوطن" المصرية بعد تصريحات نجل شعبولا المثيرة للجدل: "عصام يحاول دائما التهرب من المشكلة الأساسية حول حقي في الأرث بأمور أخرى، حينما جئت إلى مصر من أجل اقامة مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة حقي في الميراث تدخل أحد رجال الأعمال، صديق الطرفين، وهدأت الأزمة، واصطحبني لحضور حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم".

وأضافت منار اللبنانية: "أقول لنجل شعبان أنا موافقة على الزواج، ولكن فين ميراثي من ميراث والدك، كما أن مهري غالي، هل تستطيع أن تدفعه، وأنت لم تعط لي ميراثي حقي".

وأثارت منار اللبنانية جدلًا واسعا قبل أسابيع، بعدما ظهرت في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "الحديث عن موضوع الفيلا والورث الخاص بها، هو موضوع خاص وشخصي، لكن بقول لعصام وأخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي، وبتذكر الأيام دي، بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، أنتم أخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح وأحكي معايا".

المصدر: الوطن