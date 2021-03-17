الدفاع الروسية: نسبة المجندين تشكل ثلث تعداد الجيش الروسي

تشكل حصة المجندين ثلث تعداد القوات المسلحة الروسية.

أما بقية المناصب العسكرية فيشغلها المتطوعون الذين وقعت وزارة الدفاع عقد الخدمة العسكرية معهم.

أعلن ذلك رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) وبطل روسيا، فلاديمير شامانوف.

إقرأ المزيد

وقال، شامانوف، في اجتماع لجنة الدفاع الذي عقد الاثنين 15 مارس في مجلس الدوما:" لم يبق في القوات المسلحة الروسية إلا 33% من المجندين. أما الباقون فهم متطوعون".

وكان وزير الدفاع الروسي المارشال، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق في اجتماع مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) أن عدد المتطوعين في القوات المسلحة الروسية انخفض خلال الأعوام السبعة الماضية لتبلغ 225 ألف شخص. أما عد المتطوعين فارتفع في الفترة نفسها وبلغ 405 آلاف فرد.

وحسب شويغو فإن المتطوعين يشغلون اليوم مناصب العرفاء والعرفاء الأوائل والمناصب في وحدات القوات الخاصة ومشاة البحرية ومجموعات الكتائب التكتيكية وكذلك المناصب المتعلقة بصيانة المعدات والأسلحة معقدة التصميم.

يذكر أن حصة المجندين في الجيش الروسي بلغت في التسعينيات نسبة 70%.

المصدر: تاس