مصر.. أشرف زكي يرد على اختفاء الممثلة جيهان فاضل

أعرب نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عن "استيائه الشديد، لما يتم نشره ويفيد بالتضييق على جيهان فاضل، وخروجها للعيش في كندا، والعمل بأحد المحال كبائعة".

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وقال أشرف زكي لصحيفة "الوطن" إن "مصر لم تضيق عليها وتسمح بالعمل للجميع، وأن مصر ترحب بها وبأبنائها في أي وقت وفي أي لحظة"، مشيرا إلى أن جيهان كانت تعمل من وقت قريب، ولم تتم مضايقتها، وكان آخر أعمالها مسلسل "تحت السيطرة" عام 2015 أي قبل 6 سنوات من الآن.

وانتشرت في وقت سابق عدة شائعات تفيد "باختفاء الممثلة المصرية، حيث تعمل داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا، تبيع جبنة وزيتون، كي تنفق على أبنائها الثلاثة أدهم وزياد وعالية، بعد أن عملت قبلها في مطعم أكلات مصرية، لبيع فول وطعمية، وكل هذا من أجل أبنائها".

المصدر: الوطن