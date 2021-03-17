مصادرة نصف مليون روبل من روسي فاز بها في برنامج تلفزيوني

أفاد المركز الصحفي لمصلحة المحضرين الروس بإقليم بيرم الروسي بأن المحضرين صادروا من أحد سكان الإقليم نصف مليون روبل فاز بها في برنامج تلفزيوني من أجل سداد دينه أمام إبنته المريضة.

وألزمت إحدى المحاكم المحلية الرجل عام 2017 بدفع نفقة الطفل لابنته القاصرة التي تعاني من مرض خطير، لكنه كانت يتجاهل قرار المحكمة. وأفادت مصلحة المحضرين بأن المدين حول لابنته العام الماضي نحو 2,5 ألف روبل فقط. وأضافت أن مكان وجود الرجل لم يكن معروفا قبل أن شاهده زوجته السابقة في بث برنامج تلفزيوني.

واتضح أن الرجل الذي انتقل إلى إقليم كراسنودار جنوب روسيا فاز بجائزة مالية كبيرة في هذا البرنامج. وبعد تأكيد هويته قام المحضرون بمصادرة 500 ألف روبل من الرجل وقاموا بتحويلها إلى حساب زوجتها السابقة.

المصدر: نوفوستي