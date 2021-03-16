محادثات "غير مثمرة" بين الأمير هاري وشقيقه ووالده

كشفت مقدمة البرامج الأمريكية غايل كينغ أن الأمير هاري تحدث مع شقيقه ويليام ووالده تشارلز، وذلك للمرة الأولى بعد المقابلة التي أجراها دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري.

وقالت كينغ وهي صديقة مقربة لكل من وينفري وميغان ماركل، إنها تحدثت إلى عائلة ساسكس التي أخبرتها أن هاري تحدث إلى دوق كامبريدج وأمير ويلز خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن المحادثات "لم تكن مثمرة".

وأضافت: "أنا لا أحاول نشر الأخبار، لكنني في الواقع اتصلت بهم لمعرفة شعورهم... لقد تحدث هاري إلى شقيقه ووالده وقيل لي أن المحادثات لم تكن مثمرة. لكنهم سعداء لأنهم بدأوا محادثة على الأقل، إلا أنه لم يتحدث أحد من العائلة المالكة إلى ميغان بعد".

وذكرت أن هاري طلب أن "من أفراد العائلة المالكة أن يتدخلوا ويطلبوا من الصحافة التوقف عن نشر القصص غير العادلة وغير الدقيقة والكاذبة التي لها ميل عنصري"، مؤكدة أن ميغان لديها "وثائق تدعم كل ما قالته في مقابلتها مع أوبرا".

المصدر: "ديلي ميل"