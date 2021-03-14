أحدهم وافد بمهنة حداد.. ضبط عمالة وافدة تشغل عيادة منزلية مخالفة بالسعودية

أعلنت "صحة الرياض" بالسعودية، عن ضبط عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادة منزلية للأسنان بشكل مخالف، في أحد الأحياء الشعبية في جنوب العاصمة.

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وأشارت "صحة الرياض"، إلى أنه "بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، وتم التفاعل معه، وتم الوقوف على الموقع المخالف، تم ضبط عامل وافد بمهنة حداد يعمل في مهنة طب الأسنان، في عيادة خاصة بها، وذلك بشكل مخالف، إذ أنه غير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة".

وأكدت "صحة الرياض" توقيفهم مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيالهم، مشددة على أن "الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع".

وأوضح موقع "سبق" السعودي أنه وفقا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

- زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

المصدر: "سبق"