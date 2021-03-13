بعد تلقيها تطعيما ضد كورونا.. طبيب يكتب لسيدة وصفة غير عادية

كتب طبيب وصفة غير عادية لإحدى مواطنات مدينة نيويورك بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس كورونا تسمح لها باحتضان حفيدتها، وفق ما أورد موقع Insider، اليوم السبت.

وأوضح الموقع أن إيفلين شو عانت كثيرا بسبب حرمانها من إمكانية قضاء الوقت جنبا إلى جنب مع أفراد عائلتها بسبب جائحة كورونا، وذلك على مدار عام كامل. وكشفت ابنتها لاورا أن أمها لم تسمح لأحد من العائلة بالاقتراب منها على مسافة تقل عن مترين.

وتابع Insider أنه حتى بعد تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس، استمرت إيفلين في تطبيق مبدأ التباعد الجسدي مع ذويها. وباتت المرأة تشعر بحزن كبير لهذا السبب، حتى وجد طبيب أسرتها أسلوبا لإنهاء حالتها هذه، فقد كتب وصفة طبية رسمية لها جاء فيها: "يسمح لكم باحتضان حفيدتكم".

My mom’s doctor wrote her a prescription to hug her granddaughter (1/2) pic.twitter.com/bNtCtlcS0s — Jessica Shaw (@JessicaShaw) March 9, 2021

وعند استلامها الوصفة غير العادية انفجرت إيفلين باكية واحتضنت ذويها.

المصدر: نوفوستي