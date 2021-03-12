شيخ الأزهر يلبي رغبة الطفلة الفلسطينية النابغة ويستقبلها في مكتبه

استقبل أحمد الطيب شيخ الأزهر بمكتبه في مشيخة الأزهر الطفلة الفلسطينية النابغة سجى سعيد خِلَّة، تلبية لرغبتها ورغبة أسرتها في لقاء شيخ الأزهر.

وأوصى الإمام الأكبر الطفلة الفلسطينية بمواصلة الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا يحتذى به وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين الشقيقة، مؤكدا أن العلم هو سبيل الأمم للتقدم والاستقرار.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ #الأزهر الشريف بمكتبه الطفلة الفلسطينية النابغة "سجى سعيد خِلَّة" تلبية لرغبتها ورغبة أسرتها في لقائهhttps://t.co/i0mh5bf2lq#مصر — قناة الغد (@AlGhadTV) March 12, 2021

وتبلغ الطفلة سجى خِلَّة 11 عاما، ورغم أنها كفيفة إلا أنها أتمت حفظ القرآن الكريم وهي في السابعة من عمرها.

وساعدها والدها في حفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعدد من الكتب والدواوين والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة في ذلك على ما وهبها الله من إرادة وعزيمة وذاكرة قوية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT