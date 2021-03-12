وزير أردني يتصل بمذيعة أخطأت في اسمه ويؤكد دعمه لها

قدمت المذيعة بالتلفزيون الأردني هبة مرعي الشكر لوزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، على مبادرته للاتصال بها وتقديم كامل الدعم الشخص والمهني لها.

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وقالت مرعي عبر "إنستغرام"، إن الوزير دودين قام بالاتصال بها ودعمها بعد صدور خطأ مهني منها أثناء تقديمها البرنامج الصباحي على شاشة التلفزيون الأردني "يوم جديد".

وأضافت أن اتصال الوزير دودين يدل على كرم وخلق عظيم منه ومتابعته المتواصلة لكل قضايا الإعلام والإعلاميين.

ووجهت الشكر لكافة الأشخاص الذين دعموها، مبينة أن كل بني آدم خطاء وقد كان الخطأ بمثابة درس لها.

وشددت على أن التلفزيون الأردني مدرسة تتعلم منها في كل يوم، شاكرة المؤسسة وإدارتها.

المصدر: عمون