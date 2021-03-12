جمهورية التشيك.. اعتقال مواطن بقسوة أمام طفله لرفضه ارتداء الكمامة - فيديو

أكدت وسائل إعلام تشيكية، أن الشرطة اعتقلت مواطنا بشكل قاس في بلدة أوهيرسكي هراديست أمام أنظار طفله الصغير، بسبب رفضه ارتداء الكمامة وإظهار وثائقه.

وأظهر شريط فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ضابطين من الشرطة وهما يطرحان أرضا الرجل فيما يهرول طفله باكيا نحو أناس تجمعوا بالقرب من مكان الحادث.

وقال عمدة المدينة، إن "هؤلاء الضباط أقيلوا بالفعل من الخدمة".

وشددت السلطات التشيكية منذ مطلع مارس الجاري، من إجراءات مكافحة فيروس كورونا لمدة 3 أسابيع، إذ منعت السكان من مغادرة مناطقهم، باستثناء السفر إلى الطبيب أو العمل على سبيل المثال.

وأجبرت السلطات الجميع على ارتداء الأقنعة في الشارع وفي العمل.

المصدر: RT