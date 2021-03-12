نجل فنانة مصرية مشهورة يكذب "ويكيبيديا" بعد وفاتها بـ15 عاما

كذب طارق عبد الوارث، نجل الفنانة المصرية الراحلة سعاد نصر، ما يشير إليه موقع "ويكيبيديا"، بشأن تاريخ ميلاد والدته.

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ونفى عبد الوارث أن يكون تاريخ ميلاد والدته كما يشير موقع "ويكيبيديا" وهو 12 مارس، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وقال طارق عبد الوارث، إن سعاد نصر من مواليد 26 ديسمبر، وليس كما يعتقد البعض أنها من مواليد شهر مارس، قائلا: "أمي من برج الجدي، وكانت بتحتفل بعيد ميلادها يوم 26 ديسمبر من كل عام، كما أنها دخلت العملية يوم 27 ديسمبر، والتي كانت سببا في وفاتها".

يذكر أن الفنانة سعاد نصر، خضعت لعملية شفط دهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة بعد إعطائها جرعة مخدر تمهيدا لإجراء العملية ونتج عنها حالة غيبوبة كاملة استمرت مدة عام كامل، ثم توفيت في 5 يناير 2007 وقد صاحب محنة مرضها العديد من الاتهامات من جانب الصحافة لطبيب التخدير المسؤول عن العملية ولكن في النهاية تمت تبرئة ساحته.

المصدر: الوطن