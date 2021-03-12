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الولايات المتحدة.. البحث عن متهم بالقتل بعد إطلاق سراحه عن طريق الخطأ

مجتمع

الولايات المتحدة.. البحث عن متهم بالقتل بعد إطلاق سراحه عن طريق الخطأ
Reuters
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بدأت شرطة نيويورك عملية بحث واسعة النطاق عن متهم بالقتل أطلق سراحه من سجن "ريكرز أيلاند" عن طريق الخطأ في وقت سابق.

وبحسب المعلومات فإن كريستوفر باغز (26 عاما) ينتظر المحاكمة في جريمة قتل ارتكبها عام 2018، وهو أيضا محكوم عليه بالسجن لمدة 30 يوما في قضية ازدراء جنائية غير ذات صلة.

الولايات المتحدة.. البحث عن متهم بالقتل بعد إطلاق سراحه عن طريق الخطأ
الصورة التي عممتها شرطة نيويورك

وذكرت المصادر أن هذا الحكم أدرج بالخطأ على أنه الفصل الأخير في القضية، لذلك أطلق موظفو السجن سراحه.

ووزعت السلطات صورة للمتهم على نطاق واسع، مطالبة من يتعرف عليه بعدم الاقتراب منه وإبلاغ الشرطة بشكل عاجل.

وقال بيتر ثورن نائب مدير العلاقات العامة بالشرطة: "نحن على علم بما جرى وسوف نبدأ تحقيقا موسعا لاكتشاف التفاصيل".

المصدر: abc news

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