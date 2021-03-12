الأمن الكويتي يعتقل أحد مشاهير السوشيال ميديا

اعتقلت قوات الأمن في الكويت، عبدالله الجاسر، الشهير بـ"عبودكا" أحد مشاهير السوشيال ميديا في البلاد، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران.

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وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإنه تم ضبط "عبودكا" في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية.

وذكر حساب "شاهين سناب" في موقع "تويتر"، أن "عبودكا" كسر حظر التجول في منطقة الخيران، وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه".

خاص #شاهين_سناب :



الداخلية تلقي القبض على عبودكا بعد كسره للحظر واهانة رجال الامن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.



التفاصيل في الصور pic.twitter.com/zZje4pEGUD — شاهين سناب (@sah_doc) March 11, 2021

وعبدالله الجاسر، مواطن كويتي ولقبه "عبودكا"، من مشاهير السوشيال ميديا المعروفين بالكويت، سبق وتم اتهامه بقضية غسيل الأموال.

المصدر: الراي+تويتر