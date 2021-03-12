قتل ابنيه المريضين بالتوحد للحصول على أموال التأمين فكان مصيره السجن 212 عاما

قضت محكمة أمريكية بسجن رجل يبلغ من العمر 45 عاما ويدعى علي المزين بالسجن لأكثر من قرنين بعد إدانته في مؤامرة "أودت بحياة ابنين له" بهدف الحصول على مبالغ التأمين على حياتهما.

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ووصف قاض فيدرالي في كاليفورنيا المزين بأنه "ليس أكثر من قاتل جشع ووحشي"، في حيثيات الحكم عليه بتهمة ارتكاب مؤامرة وصفت بأنها "شريرة وشيطانية".

وقضت المحكمة الأمريكية بسجن المدان 212 عاما بتهمة المؤامرة للتخلص من زوجته السابقة وولديه المصابين بداء التوحد وذلك بقيادته سيارته في أبريل عام 2015 والاندفاع بها إلى الماء من رصيف ميناء في مدينة لوس أنجلوس، ما أسفر مقتل طفليه، من أجل الحصول على أموال أمنت بها حياتهم.

وأوقعت المحكمة أقصى عقوبة على علي الزين بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال عبر البريد وسرقة هوية وغسيل أموال في مخطط لقتل عائلته مقابل ملايين من أموال التأمين.

ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون والتر الجريمة خلال النطق بالحكم يوم الخميس بأنها مخطط "شرير وشيطاني".

وقال والتر في هذا الشأن: "إنه زائف بلا حدود ومتفنن في الكذب... وليس أكثر من قاتل جشع ووحشي"، مضيفا في توصيفه للمدان بأنه لا يشعر إلا بالأسف لأنه تم القبض عليه.

وكان المزين قد اشترى ثماني بوالص تأمين على الحياة وحوادث الوفاة توفر تغطية 3.4 مليون دولار، لنفسه ولعائلته بين عامي 2012 و2013، بالتزامن تقريبا مع إنهائه قضية إفلاس بموجب الفصل 11.

وقام المدعون بتشغيل تسجيلات مكالمات هاتفية في المحاكمة طلب فيها المزين تأكيد أن شهادات التأمين نشطة، وسيتم دفعها عند الوفاة العرضية، وأن الشركات لن تحقق في المطالبات المقدمة بعد عامين من شراء بوالص التأمين.

وبعد أقل من أسبوعين من انتهاء فترة السنتين تلك، قاد المزين سيارته ومعه عائلته وتعمد السقوط بها في ميناء لوس أنجلوس، ما تسبب في غرق ولدي المزين المصابين بتوحد شديد وهما، الحسن ويبلغ من العمر 13 عاما، وعبد الكريم وله من العمر 8 سنوات، بعد أن حوصرا داخل السيارة.

ونجت في الحادث رباب دياب، والدة الطفلين، بعد أن ألقى لها صياد بعوامة، في حين أن ممثلي الادعاء قالوا إن المزين ترك نافذة سيارته مفتوحة حتى يتمكن من السباحة بعيدا.

وأوضح مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا أن الزوجين لهما ابن ثالث كان بعيدا في المخيم وقت وقوع الحادث.

بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 212 عاما في المؤامرة، أمر القاضي المدان بدفع 261.751 دولار كتعويض لشركات التأمين.

ويواجه المزين أيضا تهما بالقتل ومحاولة قتل زوجته السابقة في قضية جار النظر بها، حيث يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وتقول صحف أمريكية إن المزين استخدم قسما من أموال التأمين التي حصل عليها في شراء عقارات في مصر إضافة إلى قارب.

المصدر: nbcnews.com