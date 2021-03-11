ابنة يوسف شعبان من زوجته الملكية تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل وتفاصيل طلاق جدتها من شاه إيران

قالت سايناي يوسف شعبان، ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان إن سبب ابتعادها عن التمثيل هو لقبها الملكي الذي تملكه.

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وأوضحت أنها كانت تعيش في الدنمارك وسويسرا ولكن حاليا تعيش في مدينة شرم الشيخ، مبينة أنها جلست مع والدها لمدة عام في الثانوية العامة وتابعت: "أنا مفكرتش أمثل لأن عندي لقب ملكي وماما لما كسرت القواعد الدنيا اتغيرت.. وأنا رسالتي مش الفن أنا رسالتي الطب البديل، مجموعه مجابش طب، فدرست حاجات كتير بعد ما خلصت ليسانس آداب إنجليزي ترجمة فورية بعدين درست حاجة عن الأطفال بس مستحملتش شغل معهم وأنا من صغري بحب أساعد الناس".

وأشارت إلى أنها "تربت على عدم التعلق بالأشياء المادية أو الأشخاص وهو تقليد في العائلة متبع لذا لم تحصل جدتها على شبكتها عند طلاقها من الشاه رضا بهلوي شاه إيران السابق"، لافتة إلى أنها كانت تتحدث مع زوجها باللغة الفرنسية ثم تعلمت الفارسية من أجله وكانت تطيعه ولم يحدث بينهما أي عراك في أي يوم لأن الحديث له آداب ولا يجب رفع الصوت.

وأضافت شعبان خلال استضافتها في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية cbc أن أحد أسباب الطلاق بين أمها وأبيها هو اختلاف البيئة التي تربى فيها والدها عن والداتها التي تربت في عائلة ملكية، مشيرة إلى أن جدتها رفضت زواج ابنتها من يوسف شعبان ولكنها أصرت على الزواج، مبينة أنها كانت أحد أسباب الربط بين عائلة والدها ووالدتها بعد طلاقهما.

المصدر: قناة CBC