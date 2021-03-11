الأمن الروسي ينشر فيديو لحظة عرض مواطن مصري رشوة لتهريب 5 من أبناء بلده عبر مطار فنوكوفو

أعلنت لجنة التحقيق الروسية القبض على مواطن مصري حاول رشوة أحد حرس الحدود لنقل خمسة من مواطني بلاده بوثائق مزورة عبر مطار فنوكوفو.

وقالت إيلينا ماركوفسكايا، المتحدثة باسم دائرة التحقيق الأقاليمية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية: "بناء على طلب التحقيق، تم احتجاز المتهم".

وحسب معلومات لجنة التحقيق الروسية، قام المتهم في مقهى بصالة مطار فنوكوفو بتسليم رشوة لأحد أفراد هيئة الأمن الروسية، مقابل عدم ضبط واعتراض محاولة عبور خمسة مواطنين مصريين بشكل غير قانوني الحدود الروسية.

وأفيد بأن المتهم والخمسة الآخرين من نفس البلد، وقد فتحت ضده قضية جنائية بموجب القسم الثالث من المادة 291 من القانون الجنائي الروسي والمتمثلة في تقديم رشوة.

المصدر: تاس