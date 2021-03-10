مصر.. الفنانة سميرة أحمد تكشف تفاصيل حلم يوسف شعبان الذي لم يكتمل

كشفت الفنانة المصرية، سميرة أحمد، تفاصيل حلم لم يكتمل للفنان يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا منذ أسبوعين تقريبا.

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وقالت الفنانة سميرة أحمد في تصريح لجريدة "الوطن"، إن هناك عملا سينمائيا تحضر له منذ أكثر من سنتين ونصف ولم يكتمل حتى الآن.

وأضافت سميرة أن العمل هو فيلم بعنوان "بالحب هنعدي" وكان يشاركها فيه الفنان الراحل يوسف شعبان، "وكان الراحل يتمنى ويحلم بأن يكتمل هذا العمل، ولكنه للأسف رحل قبل أن نبدأ حتى تصويره".

وعن سؤالها عن سبب تعطل هذا المشروع حتى الآن قالت "المشروع متوقف منذ أكثر من سنتين ونصف، ولا أعلم حتى هذه اللحظة ما هو سبب التوقف، وهل سيكتمل أم لا".

وتابعت بأنها تتمنى أن يكتمل هذا العمل، وقالت إن هذا العمل يشاركها فيه نجوم آخرون، من بينهم الفنان حسين فهمى، ورانيا فريد شوقي.

وأضافت أنها تتمنى أن تجد عملا ذا قيمة يقدم رسالة لكي تشارك به، مثل كثير من الأعمال التى قدمتها خلال مشوارها الفني.

المصدر: الوطن