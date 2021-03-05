بريطانيا.. مجرم هارب من السجن يقع في قبضة الشرطة بسبب لعبة فيديو (فيديو)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مجرم فر من السجن في نوفمبر المنصرم، بعد أن خرج من مكان اختبائه لشراء آخر نسخة من لعبة Call of Duty الشهيرة.

وقال موقع "برمنغهام ميل" إن المدان الهارب كلينت باتلر فر من سجن "إتش إم بي سبرينغ هيل" العام الماضي، حيث كان يقضي عقوبة مطولة مدتها 17 عاما لارتكابه جرائم سرقة واستخدام أسلحة النارية.

وأوضح الموقع أن النسخة الأخيرة من لعبة الفيديو الشهيرة أغرت باتلر للخروج من مخبأه ومرافقة صديقه إلى وسط مدينة برمنغهام لاقتنائها، غير أن توترهما بعد أن لمحا رجال شرطة جعلهما مشبوهين.

وخلال محاولة الشرطة توقيف المشبوهين، اعتدى باتلر على ضابطين، قبل أن تتم السيطرة عليه، ليعود إلى زنزانته بانتظار توجيه تهم إضافية له.

المصدر: "برمنغهام ميل"