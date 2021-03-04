مصر.. تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة اعتماد خورشيد ونقلها للعناية المركزة

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة اعتماد خورشيد فجأة وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة وذلك بعد نقلها أمس الأربعاء إلى المستشفى إثر وعكة صحية.

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وكشف نجلها إيهاب خورشيد أن السبب حتى الآن غير معروف وأنهم حاليا في انتظار تقرير الحالة الصحية لها.

وأكد أنها تعاني من صعوبة شديدة في عملية التنفس، ولا أحد يعلم السبب، داعيا الجمهور للدعاء لها.

وقد أثارت قصة قديمة لاعتماد محمد علي حافظ رشدي من مواليد 15 يناير 1939، الكثير من الجدل بعد ورود معلومات عن إجبار مدير المخابرات المصرية صلاح نصر زوجها على تطليقها كي يتزوجها.

وأشارت في إحدى المقابلات التلفزيونية أن نصر هدد زوجها بإدخاله مستشفى المجانين في حال رفضه تطليقها، فأقنعته بتنفيذ ذلك خوفا عليه وعلى أبنائهما، وكان هو الشاهد على عقد قرانهما، على الرغم من أنها كانت حاملا في ابنها "أدهم".

المصدر: "مصر تايمز"