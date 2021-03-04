استطلاع الرأي: نصف الشركات الروسية لا تزال تتقيد بنظام العمل عن بعد

أظهر استطلاع رأي إدارات الشركات الذي أجراه المحللون في موقعي "رابوتا. رو" و"سبير كوروس" أن ما يزيد عن 50% من الشركات الروسية ما زالت تلتزم بنظام عمل موظفيها بعيدا عن المكتب.

وأفادت 55 % من إدارات الشركات بأن 10% من موظفيها لا يزالون يعملون بعيدا عن المكتب.

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وقال 20 % من إدارات الشركات إن 30% من موظفيها يعملون بعيدا عن المكتب إلى حد الآن.

وحسب قناة RT الفضائية الناطقة باللغة الروسية فإن 50% من الموظفين في 14% من الشركات الروسية يعملون بعيدا عن المكتب.

وعلاوة على ذلك فإن 6% من إدارات الشركات المشاركة في استطلاع الرأي أعلنوا أن 70% من موظفيها لا يزالون يلتزمون بنظام العمل عن بعد. أما 5% منهم فأعلنوا أن كل موظفيهم يعملون بعيدا عن المكتب.

وحاول أصحاب استطلاع الرأي معرفة ما إذا كان أرباب العمل يعتزمون لاحقا إعادة موظفيهم إلى المكاتب. واتضح أن 34% من أرباب العمل يريدون إعادتهم إلى المكتب. أما 27% فقالوا إنهم سيعيدون إلى المكتب جزء من موظفيهم ليبقى جزء آخر يعمل عن بعد.

وقرر 8% من أرباب العمل جعل كل موظفيهم يعملون عن بعد ولا يريدون أبدا إعادتهم إلى المكتب.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا