دعوات للأمير هاري للعودة إلى بريطانيا كي يودع جده

ينصح الأمير البريطاني هاري، بالعودة إلى بريطانيا لتوديع جده الأمير فيليب الذي يرقد في المستشفى منذ قرابة أسبوعين، حسبما ذكرت صحيفة The Royal Observer.

ووفقا لمصدر تحدث إلى الموقع، فإن أفراد العائلة المالكة قلقون للغاية بشأن صحة دوق إدنبرة لدرجة أنه تم حث هاري على العودة إلى المملكة المتحدة ليقول "وداعا" لجده.

وكشف المصدر أن القصر الملكي بدأ يحضر الترتيبات اللازمة لحصول جنازة، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من المناقشات حول ما يجب فعله مع مشكلة ميغان ماركل وهاري".

وأضاف: "مسؤولو القصر يفكرون في مكان جلوس هاري وزوجته وكيفية حمايتهما من الجمهور البريطاني الذي يمكن أن يوجه صيحات الاستهجان لهما".

يذكر أنه تم إدخال الأمير فيليب، 99 عاما، إلى المستشفى لأول مرة في 16 فبراير بعد الإبلاغ عن شعوره "بتوعك" وبعد قضائه أسابيع في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن "كإجراء احترازي"، كشف قصر باكنغهام يوم الاثنين أنه تم نقل الدوق إلى مستشفى متخصص لمزيد من العلاج والمراقبة.

المصدر: Style caster