مصفف شعر كيم كارداشيان ينشر صورة عفوية لها

نشر كريس أبيلتون، مصفف شعر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، صورة عفوية لها وهي تأخذ قيلولة أثناء جلسة تصفيف شعرها الأخيرة.

وقد سخر أبليتون من زبونته المفضلة مشاركا صورة لها نائمة على كرسي الصالون، وأرفقها بعبارة: "أنا أحبك يا كيم".

وتظهر كيم في الصورة وهي مائلة برأسها إلى الخلف ومغلقة عينيها، بينما فمها مفتوح.

وقد علقت كيم على الصورة قائلة: "أنا أكرهك! لقد أرهقتني!"، مرفقة تعليقها برمز تعبيري لوجه ضاحك، إلا أن أصدقاء النجمة مثل باريس هيلتون أحبوا اللقطة، فقد قالت الأخيرة: "الأميرة النائمة".

المصدر: RT