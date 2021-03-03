الداخلية الروسية تنوي مدّ فترة تخزين بصمات أصابع المواطنين حتى 100 عام

ستواصل وزارة الداخلية الروسية العمل على إعداد قانون جديد بشأن تخزين بصمات الأصابع لمن تجاوز سن أصحابها 80 عاما إلى أن يبلغوا من العمر 100 عام.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن سبب إدخال تعديلات في القانون ساري المفعول يعود إلى نزعة زيادة عدد المواطنين الروس الذين تجاوزعمرهم 80 عاما.

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فيما كان مصدر لوكالة "تاس" الروسية قد أفاد في وقت سابق بأن وزارة الداخلية الروسية تخلت عن فكرة الاحتفاظ ببصمات الأصابع إلى أن يبلغ سن المواطن 100 عام لسبب أن القانون بهذا الشأن قد يسبب، براي الخبراء، ارتكاب الجرائم المتعلقة بالفساد.

وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء 3 مارس أن تلك الأخبار تتعارض مع الواقع وأن الداخلية الروسية مستمرة في العمل على إدخال تعديلات في قانون تخزين بصمات أصابع المواطنين وإطالة فترة حفظها إلى أن يبلغ أصحابها 100 عام من عمرهم.

يذكر أن قانون تخزين بصمات أصابع المواطنين الروس يقضي الآن بحفظها حتى وفاة المواطن أو بلوغه 80 عاما. وعزت الداخلية الروسية ضرورة تبني القانون الجديد إلى كثرة حالات فقدان الذاكرة لدى المواطنين المصابين بمرضي الخرف الشيخوخي والزهايمر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا