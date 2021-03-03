روسيا.. تركيب برج إنترنت في قرية بسيبيريا لمساعدة طالب على الدراسة عن بعد

قال أليكسي دودولادوف، الطالب من أومسك الذي اشتهر بعد نشره فيديو وهو يلتقط الإنترنت من على شجرة، إن السلطات أوفت بوعدها وركبت برجا لالتقاط إشارات الإنترنت قرب قريته.

في نوفمبر 2020، خاطب أليكسي دودولادوف، وهو من سكان قرية ستانكيفتشي بمقاطعة أومسك، محافظ المقاطعة ألكسندر بوركوف، واشتكى له من عدم قدرته على مواصلة الدراسة عن بعد، لضعف إشارة الإنترنت في القرية، وقال إنه يضطر لتسلق شجرة بتولا تبعد 300 متر عن القرية لالتقاط الإشارة. ولتأكيد صحة كلماته نشر شريط فيديو وهو على الشجرة.

بعد ذلك، التقى المحافظ مع الطالب، ووعده بأنه سيتم تركيب برج لالتقاط الإنترنت في القرة المذكورة والقرة المجاورة، وذلك في نهاية العام الجاري.

في 13 ديسمبر، أعلن الطالب، أنه سيضطر لمواصلة تسلق الشجرة، "لأن البرج الذي وعد المحافظ بتركيبه، لن يظهر إلا بحلول أبريل 2021".

واليوم كتب دودولادوف على صفحته، في مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تركيب البرج في 2 مارس، قاموا بتركيبه للتو، ووعدوا بتشغيله بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام".

المصدر: نوفوستي