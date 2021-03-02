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رسالة مؤثرة من تلميذ لمعلمة أمريكية فقدت زوجها

مجتمع

رسالة مؤثرة من تلميذ لمعلمة أمريكية فقدت زوجها
Sputnik
الولايات المتحدة
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نشرت مدرسة من ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة رسالة مؤثرة تلقتها من أحد تلاميذها بعد أن فقدت زوجها.

وشاركت ميليسا ميلنر صورة للرسالة التي أرسلها إليها تلميذها في منشور على "تويتر" وعلقت عليها قائلة: "بما أنني حزينة على الموت المفاجئ لزوجي، فإن طلابي يدفئون قلبي".

وفي الرسالة كتب التلميذ رسالة عاطفية قال فيها: "عزيزتي السيدة ميلنر، أنا آسف جدا لخسارتك.. على الرغم من أنك لا تستطيعي رؤية السيد ميلنر يجب أن تعلمي أنه سيكون هناك دائما خط يربط بين قلبيكما.. أنا أتمنى أن تشعري بتحسن عما قريب".

كما رسم التلميذ رسما تظهر فيه ميليسا وهي تنظر إلى السماء بخط يربط قلبها بقلب زوجها في الجنة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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