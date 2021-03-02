بعد انتشار فيديو.. الأمن الأردني يقبض على شخص حاول خطف فتاة في الرمثا

قبضت قوات الأمن الأردنية على شاب عشريني، مشتبه به بمحاولة خطف فتاة في الرمثا شمال الأردن، حيث انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الأسرة قد أنهى التحقيقات في حادثة محاولة اختطاف إحدى الفتيات من قبل شخص مجهول في لواء الرمثا قبل أيام.

وتمكن الفريق على مدى أيام من التحقيقات وجمع المعلومات وتتبعها من تحديد المركبة التي ظهرت في مقطع الفيديو رغم عدم وضع لوحات أرقامها الخلفية والشخص الذي كان يقودها.



وألقي القبض على المشتبه به وهو شخص عشريني واعترف أنه وأثناء مسيره بالمركبة لوحده قبل أيام شاهد الفتاة وحاول خطفها، إلا أنها لاذت بالفرار من المكان حيث قام عندها بمغادرة المكان، هذا وما زالت التحقيقات جارية معه تمهيدا لإحالته للقضاء.

محاولة إختطاف فتاة في الرمثا _ خلف مستشفى الرمثا . pic.twitter.com/2aoY4lszht — ‏🇯🇴 abd al halim al-awadat (@hassanhalimo) February 26, 2021

المصدر: عمون