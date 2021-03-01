الرئيس الفلسطيني يعزي في وفاة يوسف شعبان تقديرا لمسيرته ودوره في "رأفت الهجان"

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، في وفاة الفنان المصري يوسف شعبان عبر إرسال إكليل من الزهور لوضعه على قبر الفنان الراحل.

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وتم وضع إكليل الزهور خلال مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل، تقديرا لدور الفنان الراحل ودعمه للقضية الفلسطينية، ودوره الذي قدمه في مسلسل "رأفت الهجان".

وأرسل أبومازن، وفدا من سفارة دولة فلسطين في مصر، للمشاركة في تقديم واجب العزاء.

توفي الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما، داخل مستشفى العجوزة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب شعبان بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

المصدر: الوطن