روسيا.. كشف سر "اعتداء" أطفال متنكرين بزي "أحادي القرن" الخيالي على متجر مجوهرات (فيديو)

أعلنت الشرطة في مقاطعة ساخالين في أقصى شرق روسيا أن اقتحام متجر مجوهرات في إحدى مدن المقاطعة من قبل أطفال متنكرين بزي "أحادي القرن" كان مسرحية نظمتها مالكة المتجر نفسها.

وأشارت الشرطة في بيان، اليوم السبت، إلى أن التحقيقات التي أجرتها قادت إلى التأكيد أن الحادثة اختلقت من قبل مالكة المتجر وإحدى عاملاته بهدف جذب مزيد من الزبائن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مالكة أحد متاجر المجوهرات في مدينة يوجنو-ساخالينسك قالت عبر قناتها في "تلغرام" إن عددا من الأطفال المتنكرين بملابس أحادي القرن - وهو كائن خيالي من الفلكلور الأوروبي - دخلوا إلى متجرها وكسر أحدهم صندوق عرض المجوهرات بمطرقة كانت بحوزه قبل أن يلوذوا بالفرار، دون أن يأخذوا شيئا من المتجر. وافترضت المرأة أن الأطفال فعلوا ذلك بلعبة تحد أو خدعة، مع أنها قررت إبلاغ الشرطة بالحادث.

وكشفت الشرطة أن الأطفال الذين شاركوا في الحادث تم استئجارهم عبر وكالة إعلان. وأكدت الشرطة عزمها مساءلة منظمي "عملية الاقتحام" أمام العدالة وإعطاء تقييم قانوني لتصرفات الوكالة التي قدمت قاصرين كممثلين في مسرحية مريبة.

المصدر: "نوفوستي"