بريطانيا.. تدفئة آلاف المنازل عبر معالجة "النفايات البشرية"

أعلنت شركة Thames Water أنها يمكن أن "تدفئ آلاف المنازل في جنوب غرب لندن قريبا عبر معالجة النفايات الناتجة عن مياه الصرف الصحي".

وأملت الشركة استغلال "حرارة النفايات البشرية" من محطة المعالجة في "كينغستون أبون تامز" لتدفئة أكثر من 2000 منزل جديد.

وعادة ما تقوم الشركة "بفلترة المياه الدافئة النظيفة المتبقية بعد المعالجة" وتعيدها إلى النهر على أنها مياه صرف، ولكن بموجب الخطة الجديدة، ستحول المياه الدافئة إلى مركز للطاقة حيث ستساعد في تسخين المياه المخصصة لتدفئة المنازل.

وسيستخدم مركز الطاقة الجديد مضخات حرارية لرفع درجة حرارة الماء، وأجهزة لنقل حرارة مياه الصرف إلى نظام منفصل من أنابيب المياه، ليتوزع الماء الساخن على شبكة التدفئة.

ووصفت كارولين كير رئيسة مجلس كينغستون مخطط تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة بأنه خطوة "رائدة" للمساعدة في جعل المنازل أكثر استدامة وحفاظا على البيئة.

وباستخدام "التدفئة المتجددة التي تعمل بطاقة النفايات البشرية بدلا من غاز الوقود الأحفوري"، يمكن أن يوفر المخطط أكثر من 100 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار 30 عاما.

وقالت سارة بنتلي، الرئيسة التنفيذية الجديدة للشركة، إن الحرارة المتجددة من شبكة الصرف الصحي التابعة لشركة المياه هي "مورد رائع ، لذلك من الضروري أن نكون لاعبا رائدا في نقل الطاقة وإطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للصرف الصحي- poo power".

تم إنشاء أول مخطط تدفئة للمناطق في المملكة المتحدة يتم تسخينه بواسطة النفايات البشرية في عام 2015 بواسطة Scottish Water لتوفير 95٪ من الحرارة التي تتطلبها كلية Borders College في Galashiels.

المصدر: "الغارديان"