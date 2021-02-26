روكفلر الابن يسترد منسوجة "غرينكا" من الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن أصحاب قماش النجود "غيرنيكا" الشهير، الذي يزين مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 1985، قاموا باسترداده.

وأضاف دوجاريك، في بيانه: "قام نيلسون روكفلر الابن، صاحب المنسوجة، بإبلاغ الأمم المتحدة مؤخرا برغبته في استردادها. وبعد هذا الإشعار، تمت إعادة المنسوجة إلى المالك. نشكر عائلة روكفلر على إعارتنا هذه القطعة الأسطورية لأكثر من 35 عاما".

تم تحضير المنسوجة بطلب من نيلسون روكفلر الأب، في عام 1955. وتم تنفيذ هذا العمل في مشغل في مقاطعة فار بجنوب فرنسا، نقلا عن اللوحة الأصلية لبابلو بيكاسو، وتحت إشراف الفنان الإسباني نفسه.

وتم تعليق المنسوجة، على الجدار عند مدخل قاعة الجلسات بمجلس الأمن الدولي، في يوم 13 سبتمبر عام 1985، وذلك خلال فعالية احتفالية.

المصدر: نوفوستي