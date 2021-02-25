تفاصيل وألغاز غامضة في قضية قتل ممثلة مصرية لزوجها بعد الحكم عليها بالسجن 7 سنوات

نشرت جريدة "الوطن" المصرية تفاصيل ونص التحقيقات مع الممثلة عبير بيبرس بعد صدور حكم ضدها بالسجن 7 سنوات، لإدانتها بقتل زوجها داخل شقتهما.

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وشهدت التحقيقات في قضية الممثلة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين، عدة ألغاز لا تزال غامضة حتى الآن، "حيث لم تجب المتهمة خلال التحقيقات عن عدة أسئلة جاء على رأسها تفسيرها لكيفية إصابة زوجها التي أودت بحياته، وسر الحقيبة الجلدية التي اختفت من الشقة، وظهرت بحوزتها في مقطع فيديو، بالإضافة إلى سيارة ماركة تويوتا، كانت أمام العمارة وظهر بها شخص مجهول لم تفصح المتهمة عن هويته، رغم أن السيارة مملوكة لهما، كما تردد في التحقيقات أسماء عدد من الرجال الذين شوهدوا في موقع الحادث وعقب الوفاة".

في أقوالها أمام النيابة العامة قالت المتهمة "إنها تعرفت على المجنى عليه عن طريق أحد أصدقائها، واتفقا على الزواج، ثم بدأت المشاكل بسبب علم المتهمة بأن المجنى عليه كان متزوجا من قبل، وطلبت منه أن يطلق زوجته السابقة".

وأضافت أنها أصرت، يوم الحادث على الطلاق، وأمام إصرارها اقترح أن يتم الطلاق في مكتب المأذون: "دخل الغرفة لجمع ملابسه، وكان هناك لوح زجاج على السرير، وأثناء ذلك احتدم النقاش اشتد بيننا وصفعني على وجهى، فبصقت عليه، ثم ألقى الحقيبة بشدة على اللوح الزجاجي، فانكسر وأصبت في يدي، ثم توجهت للحمام لغسل يدى وعندما عدت للغرفة، فوجئت بالمجنى عليه ينزف ويسقط على الأرض وطلب منى شرب المياه، ووجدت جرحا صغيرا في صدره فطلبت من الخادمة قطن لوقف النزيف".

وأكدت في التحقيقات، أن المجنى عليه، طلب منها استدعاء الإسعاف: "عندما اتصلت بالإسعاف تأخرت لأكثر من ساعتين، ما دفعني للاتصال بصديقه، وليد، فحضر للشقة، وعندما شاهد عمرو، ملقى على الأرض أسرع لاستدعاء الإسعاف إلا أنه فارق الحياة".

كما تضمنت التحقيقات سؤال المتهمة عن سبب نزولها من الشقة بعد الجريمة وهي تحمل حقيبة جلدية فضية اللون، وفقا لشهود عيان إلا أنها نفت، فواجهتها النيابة بمقطع فيديو يظهر سيارة ماركة تويوتا كورلا، وبها شخص في تمام الساعة 8:20 دقيقة، خرج من السيارة وقام بفتح الشنطة ثم قام بغلقها مرة أخرى، فأجابت المتهمة بأنها لا تعلم شيئا.

ووجهت النيابة سؤالا للمتهمة عن علاقتها بالمجنى عليه، فأفادت بأنها كانت مطلقة، وتعرفت عليه وتزوجته في شهر مايو 2019 ولم تنجب منه أطفالا، وأن الخلافات بدأت بينهما عندما علمت بزواجه من سيدة أخرى.

المصدر: الوطن