وزير الصحة التركي يأسف لما حدث خلال جنازة عالم الحديث محمد أمين ساراتش

أبدى وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أسفه بخصوص الصور التي تظهر حالة الاكتظاظ التي شهدها يوم تشييع جنازة عالم الحديث محمد أمين ساراتش ويظهر فيها عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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وقال قوجة معاتبا إن "الجميع يعلمون جيدا كيف تتم الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتطورات الفيروس خلال الجائحة وإن الإصابة بالفيروس تتزايد في الأماكن المزدحمة والمغلقة وهو ما عملت السلطات إلى يومنا هذا على توضيحه"، حسب ما أفادت صحيفة "زمان" التركية.

وأضاف وزير الصحة التركي "لم أتوقع أن يتم تجاهل التباعد الاجتماعي وحدوث مثل هذا المنظر خلال الجنازة، كان يتوجب علي توقع هذا لذا أتقدم باعتذار شديد للمواطنين على هذا المنظر".

المصدر: جريدة "زمان" التركية