ابنة أنور السادات توضح حقيقة عمله في مجال الفن والتمثيل

كشفت رقية السادات الابنة الكبرى للرئيس المصري محمد أنور السادات تفاصيل لقاء الرئيس الراحل بالفنانة والمنتجة آسيا في أربعينيات القرن الماضي وهو وقت هروب السادات من المعتقل السياسي.

وقالت رقية السادات، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تعليقا على تصريحات محمد علي برهان حفيد الفنانة والمنتجة آسيا، إن الرئيس السادات اشتغل مع جدته قائلة: لم يسبق للرئيس السادات أن عمل قبل ممثلا على الإطلاق ولكن تقدم قبل ذلك لطلب عمل كممثل وكان هذا نوع من التمويه على البوليس السياسي الذي كان يراقبه في هذا الوقت بسبب نشاطه السياسي.

وأضافت رقية السادات، أن "الرئيس السادات خلال فترة أربعينيات القرن الماضي كان يحاول أن يهرب من البوليس السياسي الذي كان يتعقبه بشكل دائم ويراقبه، لذلك حاول إيهامهم أنه ابتعد عن النشاط السياسي، وأنه يتجه للعمل للفن لذلك تقدم بطلب للمنتجة آسيا للعمل كممثل ولكن لم يمثل في أي عمل سينمائي".

وفى وقت سابق فجر حفيد المنتجة الكبيرة آسيا داغر خلال حواره مع تلفزيون "اليوم السابع" مفاجأة حول علاقة جدته بالرئيس محمد أنور السادات فترة هروبه وقت اتهامه في قضية مقتل أمين عثمان قبل توليه الرئاسة.

وقال محمد علي برهان حفيد الفنانة والمنتجة آسيا، إن "السادات عمل مع جدته وكان يقرأ ويكتب لها فى شركة لوتس للإنتاج، ورد جميلها بإنقاذ فيلم الناصر صلاح الدين، حيث قدم لها العديد من التسهيلات بعد أن واجهت المنتجة الكبيرة الكثير من المشكلات أثناء إعداد الفيلم"، مشيرا إلى أن آلاف المشاركين في المعارك الحربية بالفيلم كانوا جنودا حقيقيين، مؤكدا أنه لولا السادات ما كان فيلم الناصر صلاح الدين رأى النور.

المصدر: اليوم السابع