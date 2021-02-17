وفاة الإذاعي الأسطوري راش ليمبو بسرطان الرئة

توفي مقدم البرامج الإذاعية وأحد رموز الحزب الجمهوري الأمريكي راش ليمبو عن عمر ناهز الـ70 عاما، بعد إصابته بسرطان الرئة.

وأعلنت زوجته كاثرين وفاته عبر برنامجه الإذاعي الذي يبث منذ العام 1988، قائلة إن "ليمبو توفي في وقت سابق من صباح اليوم... لكنه سيبقى الأعظم على مر العصور".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منح ليمبو وسام الحرية.

Rush Limbaugh has died, his wife Kathryn announced at the start of his show moments ago. pic.twitter.com/vjaMPkBpTQ — Michael Calhoun (@michaelcalhoun) February 17, 2021

المصدر: RT