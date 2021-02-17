وفاة المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي بسبب كورونا

توفي اليوم، آرام بالاتي، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أكده المدير العام لصحة دهوك، أفرسياب موسى.

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وتوفي بالاتي صباح اليوم الأربعاء، عقب رقوده مدة ثلاثة أشهر في العناية المشددة، جراء إصابته بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن آرام بالاتي أصيب بفيروس كورونا خلال وجوده في بغداد، قبل أن يعود إلى دهوك ويحجر نفسه في منزله مدة 10 أيام، في حين أن وضعه الصحي تدهور قبل 14 يوما، ما استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

تم انتخاب بالاتي عضوا في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في 2018.

ولفت موقع "روداو" إلى أن ناجي بالاتي، والد النائب آرام بالاتي، كان قد توفي داخل منزله في 4 فبراير الجاري، بسبب الضغط النفسي الذي تعرض له إثر تدهور حالة ابنه الصحية.

المصدر: "روداو"