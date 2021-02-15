شرطة لوس أنجلوس تحقق في تداول أفرادها بطاقة معايدة تسخر من مقتل جورج فلويد

باشرت إدارة الشرطة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تحقيقا داخليا بعد ورود نبأ عن تداول بطاقة لـ "عيد الحب" بين أفرادها تسخر من مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على أيدي الشرطة.

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ونقلت صحيفة Los Angeles Times، عن مدير شرطة المدينة مايكل مور قوله إن بطاقة المعايدة المذكورة تحمل صورة لجورج فلويد وعبارة "أخذت مني أنفاسي".

وتعود هذه العبارة بصورة ساخرة إلى كلمات "لا أستطيع أن أتنفس" التي تلفظ بها فلويد أثناء عملية احتجازه من قبل عناصر الشرطة قبل لحظات من موته خنقا على أيديهم، مما أثار احتجاجات مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"