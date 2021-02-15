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"حب حياتي وحياة حبي".. بايدن يحتفل بعيد الحب في "تويتر"

مجتمع

Reuters TOM BRENNER
الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، وزوجته، جيل
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احتفل الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بعيد الحب، في "تويتر"، عبر صورة له وهو يعانق زوجته، جيل، مهنئا إياها بهذا العيد.

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وقال بايدن عبر حسابه على موقع "تويتر": "حب حياتي، وحياة حبي، عيد فالنتاين سعيد يا جيلي".

وكان الرئيس قد أشار للصحفيين يوم الجمعة الماضي، إلى أن "يوم الحب هو يوم عظيم، وأنه عيد جيل المفضل".

وروى الرئيس أول عيد حب له كنائب للرئيس، قائلا إن زوجته وضعت قلبا في كل نافذة من نافذة مكتبه تقول، "جو يحب جيل".

وعندما سئل الرئيس كيف "ينقل قصة الحب هذه للشعب الأمريكي المحبط الآن"، أجاب الرئيس: "أخبرهم أن هناك أملا..هناك أمل..ابق قويا".

المصدر: "RT + "THE HILL 

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