بسبب وعد بالزواج من ابن العم.. زفاف يتحول إلى عزاء في باكستان

أفادت الشرطة الباكستانية بمصرع طفل (9 سنوات) خلال حفل زفاف في كراتشي، جراء إطلاق الرصاص على سيارة العريس، الذي كان يضع الطفل في أحضانه.

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وأصيب العريس أسفنديار (24 عاما) بالرصاص، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة الباكستانية إلى أن الطفل القتيل يدعى سديس، وهو ابن عم العريس المصاب.

من جانبه، أوضح الضابط في الشرطة، مالك عادل خان، أن المشتبه به هو ابن عم العروس، وأراد الزواج منها سابقا، ويدعى شهيد أختر.

وفي تفاصيل الحادثة، قال الضابط إن العروسين استقلا السيارة للسفر بعد انتهاء حفل الزفاف، بينما كان الصبي في حضن العريس، عندما فتح المشتبه به النار عليه، فأصابت الرصاصة الطفل في بطنه، واخترقت جسده لتصيب العريس أسفنديار.

ولفت مالك عادل خان إلى أن الطفل توفي على الفور، وتم نقل جثته إلى مستشفى روث بفاو المدني لاستكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم إلى مسقط رأسه في ثاتا لدفنها، في حين أن العريس المصاب تم نقله إلى مستشفى خاص في كليفتون حيث استقرت حالته وفقا للأطباء.

وعن سبب الاعتداء والدافع وراء الهجوم، أوضح ضابط الشرطة أن والد العروس كان قد وعد ابن أخيه شفهيا بتزويج ابنته له، منذ حوالي 10-12 سنة، لكن نيته في تزويجها له لم تفلح، حيث برعت الفتاة في التعليم بينما تخلى المشتبه فيه عن مواصلة الدراسة، مشيرا إلى أن "سبب محاولة قتل العريس ربما يعود للانتقام من عدم زواج ابن عم العروس بها".

المصدر: "DAWN"