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"إذا اشترى لك زهورا اشتري له عشبا".. نصائح مغنية الراب الشهيرة "كاردي بي" لعيد الحب تثير الجدل

مجتمع

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مغنية الراب الأمريكية، كاردي بي
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات لمغنية الراب الأمريكية، كاردي بي (28 عاما)، وأثارت جدلا واسعا بسبب آرائها ونصائحها حول عيد الحب.

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ورأت المغنية الشابة أن "الرجال يستحقون الحصول على هدية أيضا في عيد الحب، لكن يجب أن تكون هديتهم أقل تكلفة من هدية الفتيات".

وأضافت: "إذا اشترى لك زهورا، اشتري له عشبا".

 واعتبر البعض أن كاردي مخطئة بهذا الشأن، أما البعض الآخر فتفاعل معها بالمزاح، عن ردة فعل الرجال بعض رؤيتهم لهذه التغريدة.

في الجهة المقابلة، رد متابعو كاردي بي في "تويتر" عليها، متسائلين عن نصيحتها بالرغم من أنها أهدت زوجها في أحد أعياد عيد الحب هدية غالية عبارة عن سيارة "لمبورغيني"، ما دفع كاردي بي إلى نشر تغريدة توجهت بها إلى الرجال الذين انتقدوها، أشارت من خلالها إلى أنها وزوجها كانا متعادلين من قيمة الهدايا المتبادلة بينهما في عيد الحب، إذ أنه أهداها خاتمين ثمينين جدا.

ونشرت مضيفة: "إذا لم تحبوا مقارنات الزهور والأعشاب، فسأقدم نموذجا واحدا يجعل الرجال سعداء..إذا اشتريت لها أحذية "لوبواتون" ذات الكعب العالي بألف دولار، فعليها أن تشتري لك جهاز ألعاب فيديو بلاي ستيشن 5 بسعر 550 دولارا، إنه أمر عادل... وبعد هذا إذا كنت تعتقدون أن هديتك يجب أن تكلف أكثر، فأنت حقير".

المصدر: RT

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