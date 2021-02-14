"إذا اشترى لك زهورا اشتري له عشبا".. نصائح مغنية الراب الشهيرة "كاردي بي" لعيد الحب تثير الجدل

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات لمغنية الراب الأمريكية، كاردي بي (28 عاما)، وأثارت جدلا واسعا بسبب آرائها ونصائحها حول عيد الحب.

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ورأت المغنية الشابة أن "الرجال يستحقون الحصول على هدية أيضا في عيد الحب، لكن يجب أن تكون هديتهم أقل تكلفة من هدية الفتيات".

وأضافت: "إذا اشترى لك زهورا، اشتري له عشبا".

Yes ! Men do deserve to get gift as well for Valentine’s Day,but the gift have to be less expensive then the girls gift . Soo if he buys you flowers you buy him grass. — iamcardib (@iamcardib) February 11, 2021

واعتبر البعض أن كاردي مخطئة بهذا الشأن، أما البعض الآخر فتفاعل معها بالمزاح، عن ردة فعل الرجال بعض رؤيتهم لهذه التغريدة.

You wrong for this 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤦🏻‍♂️ — Rvssian (@Rvssian) February 11, 2021

Guys reaction after seeing Cardi's last sentence pic.twitter.com/orDGRuorXR — Lifestyle♪♪ (@europebased) February 11, 2021

في الجهة المقابلة، رد متابعو كاردي بي في "تويتر" عليها، متسائلين عن نصيحتها بالرغم من أنها أهدت زوجها في أحد أعياد عيد الحب هدية غالية عبارة عن سيارة "لمبورغيني"، ما دفع كاردي بي إلى نشر تغريدة توجهت بها إلى الرجال الذين انتقدوها، أشارت من خلالها إلى أنها وزوجها كانا متعادلين من قيمة الهدايا المتبادلة بينهما في عيد الحب، إذ أنه أهداها خاتمين ثمينين جدا.

Ok so due to my Vday tweet men came on my twitter roasting me sayin “but you bought your man a lambo but remember...I got 550K ring on my left hand ,400k ring on my right ,Thousands of dollars In Birkins ,soo much jewelry, a lambo truck and rollsRoyce truck ..so we even in gifts — iamcardib (@iamcardib) February 12, 2021

ونشرت مضيفة: "إذا لم تحبوا مقارنات الزهور والأعشاب، فسأقدم نموذجا واحدا يجعل الرجال سعداء..إذا اشتريت لها أحذية "لوبواتون" ذات الكعب العالي بألف دولار، فعليها أن تشتري لك جهاز ألعاب فيديو بلاي ستيشن 5 بسعر 550 دولارا، إنه أمر عادل... وبعد هذا إذا كنت تعتقدون أن هديتك يجب أن تكلف أكثر، فأنت حقير".

So if ya don’t like the flowers & grass comparisons let me give ya one that make men happy.If you buy her thousand dollars Louboutin heels she should buy you a ps5 that’s around 550$ .It’s fair ...now if you think your gift should cost more then ur girl gift you are just a bitch https://t.co/hiUcxS1rUD — iamcardib (@iamcardib) February 12, 2021

المصدر: RT