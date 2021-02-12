فوز طفل لبناني ببطولة العالم في مسابقة ودية افتراضية للحساب الذهني
Reuters
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فاز الطفل اللبناني، علي مرعي عوالا، وعمره 10 سنوات، من بلدة تولين الجنوبية ببطولة العالم "Champion of the world"، في المسابقة العالمية الودية الافتراضية للحساب الذهني.
ونظمت المسابقة العالمية الودية الافتراضية للحساب الذهني "Association of Professional Abacus Education" بمشاركة الدول التالية: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، أمريكا، الأردن، لبنان، العراق، ماليزيا، أستراليا، ماكاو، بريطانيا، سابا، وهونغ كونغ.
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام