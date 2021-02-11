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النيابة المصرية تأمر بحبس شخص تسبب ابنه في وفاة آخر دهسا بالسيارة

مجتمع

النيابة المصرية تأمر بحبس شخص تسبب ابنه في وفاة آخر دهسا بالسيارة
AFP MOHAMED EL-SHAHED
سيارات إسعاف في مصر
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قررت النيابة المصرية العامة، يوم الأربعاء، حبس شخص تسبب ابنه في وفاة آخر بحادث سير في مدينة شربين.

وقالت النيابة إنها تلقت يوم 8 فبراير بلاغا من مستشفى شربين بوفاة طفل عمره سبع سنوات على إثر إصابته في حادث سير، فيما قال شهود إن طفلا آخر (11 سنة) تسبب في وفاة المجني عليه بعد أن صدمه بسيارة والده التي كان يقودها، وأن الأخير كان يعلّم ابنه قيادتها خلال أسبوع سبق الواقعة.

وأكدت تحريات الشرطة اعتياد الوالد السماح لابنه بقيادة سيارته لتعليمه القيادة، وأنه يوم الواقعة سلمه مفتاحها فقادها الطفل وصدم المجني عليه متسببا في وفاته.

وعلى إثر ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم، والد الطفل المتسبب في الحادث، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم ابنه لوالدته والتحفظ على السيارة، فيما يجري استكمال التحقيقات.

المصدر: "المصري اليوم"

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