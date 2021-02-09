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اختفاء "الهيكل المعدني الغامض" الذي عثر عليه في تركيا

مجتمع

اختفاء
الصورة من "تويتر"
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اختفى الهيكل المعدني الغامض الذي عثر عليه يوم الجمعة الماضي في مقاطعة سانليورفا التي تقع في جنوب شرق تركيا.

وقد تم الإبلاغ صباح اليوم الثلاثاء، عن فقدان الهيكل بعد أيام من إعلان السلطات أنها فتحت تحقيقا في حادث ظهور هذا الهيكل الغامض. ولم يتضح ما إذا كان قد تم إزالته من قبل السلطات.

وعثر مزارع محلي على الهيكل، الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، بالقرب من موقع التراث العالمي لليونسكو في غوبكلي تيبي، ويحمل كتابات بخط تركي قديم تقول: "انظر إلى السماء، سترى القمر".

وموقع غوبكلي تيبي يعد موطنا للهياكل المغليثية التي يعود تاريخها إلى الألفية العاشرة قبل الميلاد.

المصدر: "ديلي ميل"

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