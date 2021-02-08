طرح أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو، حيث يبلغ عرضه 1,7 متر فقط ويقع بين صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبيب.

وكان هذا المبنى المؤلف من خمسة طوابق والواقع في حي شبيردز بوش، في الأصل، متجرا للقبعات الفيكتورية مع مستودعات لتخزين البضائع ومساكن في الطوابق العليا. وفي إشارة إلى ماضيه، احتفظ المنزل بنافذة صغيرة مزينة بمصباح على شكل قبعة مستديرة.

وتقدر قيمة هذا العقار الذي يملك واجهة زرقاء وبالكاد يمكن ملاحظة وجوده، بـ950 ألف جنيه إسترليني (1,1 مليون يورو).

This is London's thinnest house, measuring just 168cm at its narrowest point. It's now back on the market and can be yours for just under £1 million (€1.1 million). pic.twitter.com/zNgJRXlJSw — euronews (@euronews) February 7, 2021

وبالنسبة إلى ديفيد مايرز، مدير المبيعات في الوكالة المسؤولة عن بيع هذا المبنى، فإن هذا السعر يفسر من خلال حقيقة أن المنزل الذي تم بناؤه في نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين، يشكل "جزءا فريدا من تاريخ لندن وهو جزء من سحر لندن".

وقال إن "هذا المنزل يناسب زوجين شابين أو شخصا واحدا. وبفضل ميزاته الفريدة من ناحية تاريخ بنائه والابتكارات الانتقائية للداخل، يمكن للمنزل أن يجذب مشترين يهتمون بالفن أو بوهيميين".

وأوضح مايرز أنه "لا يوجد منزل آخر في لندن يبلغ عرضه 1,7 متر. هناك منازل أخرى من خمسة طوابق لكن لا يوجد أي منزل يتميز بهذه المساحة الفريدة"، مضيفا أن "كل الملاك السابقين تركوا بصمتهم الخاصة عليه".

المصدر: euronews